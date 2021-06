VIDEOS - Orages : 140 interventions des pompiers en Seine-Maritime, 30 dans l'Eure

Les 110 enfants de l'école maternelle de Doudeville, entre Yvetot et Saint-Valery-en-Caux en Seine-Maritime, n'auront pas école ce jeudi toute la journée. L'école maternelle a été inondée ce mercredi après-midi à cause des orages qui ont frappé la Seine-Maritime et l'Eure. Des quantités importantes d'eau se sont abattues sur la Normandie

Une coulée de boue a traversé Doudeville

L'école maternelle, le carrefour du lin (office de tourisme) et une autre petite salle municipale (qui peut accueillir 50 personnes) ont été inondés avec 10 centimètres d'eau boueuse. Des bouches d'égout et du bitume ont été arrachés. Des caves ont été inondées, il y a des dégâts chez des habitants mais ne nécessitant pas de relogement.

Des orages localisés, rapides

Ce mercredi soir à 23h, les pompiers de Seine-Maritime avaient réalisé 140 interventions, notamment à Doudeville et Beuzevillette et Fontaine sous Préaux. Selon les pompiers, les secteurs les plus touchées sontla vallée du Cailly, autour de la commune de Clères, et Lillebonne et ses environs. L'eau est parfois montée brutalement de 80 centimètres dans les rues, une eau boueuse, qui s'est rapidement écoulée.

Une maison écroulée

A Neuville-les-Dieppe, une maison s'est totalement effondrée sur elle même rue du général Leclerc, 37 pompiers ont été mobilisés appuyés par deux chiens, à la recherche de victimes, maisheureusement la maison été désaffectée, inoccupée. Ce mercredi soir, les pompiers de Seine Maritime n'avaient dénombré aucun blessé, et aucune évacuation d'habitants.

Dans l'Eure, les pompiers ont réalisé une trentaine d'interventions, essentiellement sur le plateau du Vexin, pour des opérations de pompages, des caves inondées. Mais aucune coulée de boue, aucun blessé, et aucune évacuation.