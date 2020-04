VIDEO : Orages : 200 interventions dans le Nord-Pas-de-Calais

Les orages ont causé des inondations de caves et des coulées de boue ce vendredi soir dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Vers 20h, ce vendredi soir, les écrans radars qui surveillent les orages chez les pompiers ont viré au rouge. Le phénomène est soudain, inattendu (le département n'était pas classé en vigilance orange par Météo France), très localise, sur la commune de Somain, près de Douai. D'importantes quantités d'eau s'abattent provoquant des inondations de caves et de locaux d'entreprises. Aucune victime n'est à déplorer et les dégâts sont finalement limités. au total, les pompiers ont effectué 51 interventions dans cette ville, pour pomper l'eau, qui se sont achevées en milieu de nuit.

152 interventions dans le Pas-de-Calais

Dans le Pas-de-Calais, ce phénomène météo violent a concerné deux secteurs : Auxi-le-Chateau, à la frontière avec la Somme et Marquion, à l'est d'Arras, sur la route de Cambrai. D'importantes chutes de pluie et de grêle ont frappé ce secteur. 52 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour des inondations de caves mais aussi des coulées de boue dans les champs, qui ont parfois débordé sur la route, comme a pu le filmer cet automobiliste :

Le département voisin de la Somme a été encore plus touché, notamment à l'Est d'Abbeville.