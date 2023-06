Orages : chutes d'arbres, routes coupées, des vents à 171 km/h, l'Isère placée en alerte orange

L'Isère et le Rhône ont été placés en vigilance orange ce jeudi 22 juin, avec 10 autres départements de France , dont la Savoie, la Haute-Savoie et la Drôme. Météo France alerte sur un "risque de phénomènes violents".

ⓘ Publicité

Plusieurs routes coupées en Belledonne

Les dégâts ont commencé ce matin sur le Grésivaudan. Plusieurs routes sont coupées en raison de chutes d'arbre. A Saint Martin d'Uriage, la départementale 280 qui monte à Revel est coupée en raison de chute d'arbres, même chose à Theys ou au Champ-prés-Froges.

Des vents violents sont également attendus sur l'Isère et cela a déjà commencé ce matin, avec des rafales à plus de 100 km/h relevées sur le plateau du Vercors et même 171 km/h à la Croix de Chamrousse.