Orages dans le Cher : la foudre est tombée sur le clocher de Lunery

La foudre est tombée vers 6 h du matin sur le clocher de l'église de Lunery dans le Cher. La mairie coupée de courant recense aussi des dégâts ainsi que la caserne des pompiers et l'éclairage public.

La vague d'orages a fait quelques dégâts dans notre région et dans les départements voisins comme la Creuse. 33 000 foyers se sont réveillés ce mardi matin sans électricité, la plupart en Creuse . En Berry, c'est moins important mais 500 foyers ont tout de même eu des coupures de courant : 200 dans le Cher et 300 dans l'Indre. Parmi les communes touchées : Neuvy-Saint-Sépulchre, Montlevicq, et Thevet-Saint-Julien. L'électricité est sensée être totalement rétablie en fin de matinée.

Dans le Cher, la foudre a fait des dégâts vers 6 h du matin dans la commune de Lunery. Le clocher a été touché par l'impact et a été fragilisé. Mais aussi la mairie ou des armoires électriques ont brûlé, ainsi que la caserne des pompiers qui recense des dégâts. L'éclairage public est endommagé. Des ardoises jonchent le sol de la place principale. Les pompiers sont sur place pour sécuriser toute la zone et bâcher le clocher de l'église. Le maire, Bruno Didelot ne sait pas encore s'il pourra rouvrir tout de suite les locaux municipaux. La mairie est injoignable, elle n'a plus de téléphone ni de réseau informatique.

Le maire Bruno Didelot a même entendu l'impact de foudre vers 6 h ce mardi matin

Le témoignage du maire de Lunery, Bruno Didelot Copier

