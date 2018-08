Saint-Julien-de-Peyrolas, France

Ce jeudi, de violents orages ont touché le Nord du département du Gard sur les Cévennes et le piémont. L'Ardèche et la Drôme ont également été balayées. D'importants cumuls de pluie ont entraîné des inondations et des crues soudaines.

Laurent Haas, le commandant de groupement de gendarmerie du Gard affirme ce vendredi matin sur France Bleu Gard Lozère, que les secours reçoivent encore ce vendredi de nombreux appels de personnes sans nouvelle de proches : "on a des messages concernant un adulte notamment, qui n'a pas donné signe de vie depuis jeudi, au nord de la commune de Saint-Julien de Peyrolas, on est en train de s'assurer qu'il s'agit bien d'une disparition, on ne connait pas encore son âge" affirme le colonel Haas, "des vérifications sont en cours on recueille toute sorte de témoignages, certains ne sont pas fondés, parfois ce ne sont que des demandes de renseignements, nous vérifions et ces procédures sont un peu longues".

Un sexagénaire porté disparu à Saint-Julien de Peyrolas

Un homme est porté disparu depuis ce jeudi, il s'agit d'un ressortissant allemand âgé de 66 ans selon le commandant du groupement de gendarmerie du Gard, Laurent Haas, les recherches ont repris ce matin. Était-il un encadrant de la colonie de vacances allemande évacuée ? Les témoignages sont contradictoires à ce ce sujet selon la gendarmerie.