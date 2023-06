Orages dans le Tarn-et-Garonne : de gros dégâts à Valence-d'Agen, le collège sera fermé mercredi

Des violents orages étaient attendus en soirée et dans la nuit de mardi à mercredi, de l'Aquitaine au Massif central. Météo France avait placé ce mardi 17 départements en vigilance orange dont le Tarn-et-Garonne. Et le passage de l'épisode a touché le département et plus particulièrement la commune de Valence d'Agen.

La préfecture annonce d'ores et déjà aux parents d'élèves du collège que l'établissement ne sera pas ouvert mercredi. De gros dégats sont à déplorer sur le site.

Les pompiers ont reçus de très nombreux appels dans tout le secteur en raison de pluies diluviennes et de la montée des eaux. Météo France avait annoncé qu'il pourrait tomber dans la nuit l'équivalent de plusieurs semaines de pluie en une heure selon les projections météorologiques.

Plus d'informations à venir.