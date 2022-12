Orages de grêle à Nousty : un Noël sous les bâches pour les sinistrés

Ce Noël à Nousty a une saveur un peu particulière, comme une insouciance et un optimisme un peu forcés pour oublier les longues contrariétés. Les sinistrés des orages de grêle n'ont pas oublié ce soir du 20 juin 2022. Les intempéries ont fait des dégâts sur 1.000 habitations du village. Des toitures arrachées, des voitures cabossées. Certains ont tout perdu, il faut tout réparer mais la situation est loin d'être réglée.

ⓘ Publicité

Des travaux menés au plus vite

Claude Borde-Baylacq, le maire de Nousty, assure que c'est de mieux en mieux : "On peut dire que les chantiers ont avancé globalement. On peut être satisfaits, aussi bien pour la collectivité que pour les particuliers. On est encore loin du bout. On a des difficultés ici et là sur l'approvisionnement en matériaux et sur la disponibilité des artisans. [...]" Selon l'élu, sur la quinzaine de foyers qui avaient dû être relogés, la plupart a pu retrouver son domicile au village.

loading

Des travaux finis à Noël pour certains chanceux

Jean-François vit impasse des fauvettes à Nousty. Depuis une semaine, sa fille, Noélie, et lui, ont pu regagner leur maison. A l'intérieur, tout sent le neuf et c'est impossible d'imaginer que tout avait été détruit par la grêle. Le 20 juin 2022, l'équivalent de 80m² de plafond sont tombés. Les dégâts étaient considérables, ils ont été estimés à 100.000€. Tout a été refait à l'intérieur, les meubles rachetés. Les travaux en extérieur restent à faire.

À lire aussi Les images de l'orage de grêle en Béarn et en Bigorre

"Etre dans la maison, c'est un super cadeau", commente Jean-François qui explique que c'est lié aux artisans qui l'ont beaucoup aidé, qui ont fait très vite. Le couvreur sauveur s'appelle Mickaël. En ce moment, il est d'ailleurs sur le toit d'une maison à côté. Il raconte les contraintes : la disponibilité des tuiles et la météo. "On a eu une quinzaine de jours de pluie" compte Mickaël en ajoutant que c'est autant de temps pendant lequel il ne peut pas travailler dans de bonnes conditions.

Jean-François, habitant de Nousty qui va fêter Noël dans sa maison refaite © Radio France - Marion Aquilina

Jean-François et sa fille Noélie ont pu "faire le sapin en urgence" cette semaine, "il perdra moins ses aiguilles cette année" sourit le propriétaire soulagé d'avoir retrouvé sa maison retapée. Le chat, Charlie, a également déjà repris ses habitudes, au soleil, sur le nouveau canapé dans le nouveau salon.

loading

Une maison bâchée impasse des fauvettes à Nousty © Radio France - Marion Aquilina

L'attente et la fatigue morale pour la plupart des sinistrés

Juste à côté de l'impasse des fauvettes se trouve la rue des mésanges. Géraldine vit dans la résidence située au numéro 2. Sa maison est toujours bâchée. L'habitante confie que cette attente use terriblement : "Mon charpentier m'avait dit avant Noël. Les tuiles, il les a reçues mais c'est juste qu'il manque de temps parce qu'il a beaucoup de chantiers."

loading

"Là ce sont les fêtes, on essaie de penser à autre chose et d'être plus optimistes, ajoute Géraldine. Il y a une fatigue morale. Je suis épuisée d'appeler les assurances et les experts. J'en suis à un point où je me dis que tout est fait pour nous dégoûter de les relancer. Les dossiers traînent. Quand vous attendez 37 minutes au téléphone et que finalement quelqu'un vous dit que vous appelez trop tôt et qu'il faut rappeler au mois de janvier, c'est compliqué." Géraldine explique que dans la résidence, quasiment tous les sinistrés sont dans la même situation d'attente.