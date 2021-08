Orages : dégâts et inondations dans la Loire et en Haute-Loire

C'est la Haute-Loire qui a, la première, accueilli cette perturbation avec des centaines de coups de foudre. De la grèle est tombéer sur différents secteurs avec parfois des cours d'eau qui montent vite et qui saturent. Dans l'ouest du département, au niveau de l'échangeur de Brioude sur l'A75, les intempéries ont également entrainé la chute de branchages qui ont entrainé jusqu'à un arrêt de la circulation mais sans faire de blessé.

Autre secteur altiligérien impacté par ces orages, celui du Puy-en-Velay Le camping municipal d'Aiguilhe où l'eau des canalisations a saturé mettant en péril une vingtaine de toiles de tentes dont les occupants vont être relogés au moins pour cette nuit.

Routes coupées dans la Loire

Dans la Loire, la perturbation est arrivée quelques minutes plus tard en longeant par l'ouest Saint-Etienne et en touchant principalement la plaine du forez et le Montbrisonnais. Un arbre tombé sur la D60 a interrompu la crculation entre Feurs et Montbrison au niveau de Chambéon. Même chose sur la D95 entre Saint-Marcelin-en-Forez et Saint-Romain-Le-Puy et sur la D8 entre Sury-le-Comtal et Montbrison.