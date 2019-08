Orages : des dégâts dans la ville de Brioude (Haute-Loire), touchée par une "mini tornade"

Des dires du maire de la ville, les orages qui ont touché Brioude ont été "spectaculaires". "C'est quasiment une mini-tornade" qui s'est abattue sur la ville altiligérienne, explique Jean-Jacques Faucher, le maire de la commune. Vers 22 heures, alors que les précipitations quittaient le Tarn et l'Aveyron pour rejoindre le nord-est, les orages éclatent en Haute-Loire.

Le concert à la basilique continue malgré les intempéries

Heureusement, si la violence des éclairs, du tonnerre et des forts vents sont impressionnants, cette perturbation ne dure que quelques minutes et ne fera aucun blessé. En revanche, beaucoup de dégâts matériels ont été constatés par les agents de la Ville, mobilisés au cœur de la nuit, et qui ont repris le travail dès six heures du matin. "Un sapin a été projeté sur une maison" raconte le maire Jean-Jacques Faucher.

Des troupes qui participaient aux journées médiévales de Brioude ce samedi ont vu leurs costumes s'envoler. Il en est de même du maillot jaune disposé sur la devanture de la mairie. "Il est malheureusement trop abîmé pour pouvoir être à nouveau raccroché" explique le maire.

Le maillot jaune sur la façade de la mairie s'est décroché dans la nuit de vendredi à samedi © Radio France - Emmanuel Moreau

Dans la basilique Saint-Julien, se produisait à la même heure l'artiste new-yorkais Jacky Terrasson. "Les bruits paraissaient assourdissants dans la basilique, la lumière a été coupée, des gouttes d'eau tombaient et s'infiltraient par les vitraux. C'était assez surréaliste de voir ce concert continuer !" raconte le maire, qui était au spectacle.

Des coupures d'électricités en soirée

Plusieurs arbres sont tombés sur la route. Une ligne de 20.000 volts a également été prise dans les orages, comme une soixantaine d'autres, dans le quartier sud de Brioude et les villes de Vieille-Brioude et Fontannes. Plusieurs accès de Brioude ont été coupés, et le sont encore ce samedi matin, en attendant que les agents déblaient la zone. Les pompiers, les gendarmes et les agents d'Enedis se sont mobilisés rapidement. Ce samedi matin, une douzaine d'agents étaient sur place.