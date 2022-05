Orages : des grêlons impressionnants sont tombés sur le village de Rimou, près de Fougères

Rimou, un village de 345 habitants situé près de Fougères (Ille-et-Vilaine), n'est pas prêt d'oublier ce qui s'est passé ce dimanche 15 mai autour de 17h15. Un violent orage de grêle s'est abattu sur la commune, il n'a duré qu'une quinzaine de minutes, mais il a été très impressionnant. "Il y a eu du vent, du tonnerre, des grêlons. Au début c'est parti tranquillement et puis rapidement les grêlons sont devenus assez gros", témoigne la maire Fernande-Raymonde Lohier, "des voitures ont été bosselées et des pare-brise endommagés à cause des grêlons de la taille d'œufs de cailles".

C'est impressionnant et je n'avais jamais vu des grêlons de cette taille-là chez nous en Bretagne. - Claudine Provost, secrétaire de mairie

Pas de catastrophe naturelle

"Ce lundi matin, on a eu beaucoup de mails d'administrés qui voulaient savoir si la municipalité envisageait une prise en charge au titre d'un état de catastrophe naturelle", raconte Claudine Provost, "on a eu des contacts notamment avec notre assurance et avec l'association des maires, mais je ne pense pas qu'on va déclencher cette procédure car l'état de catastrophe naturelle n'est pris en compte que lorsque ce sont des biens non assurables qui sont touchés. Ce qui n'est le cas ni des voitures des particuliers ou des serres privées qui auraient été impactées". A priori, dans les champs de Rimou, les maïs, semés récemment, n'ont pas subi de dégâts particuliers.