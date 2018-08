Orages du printemps : l'état de catastrophe naturelle reconnu pour trentaine de communes alsaciennes

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

La liste des communes alsaciennes classées en état de catastrophe naturelle après les intempéries de mai et juin dernier s'allonge. Une trentaine de nouvelles communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont concernées. Cela va permettre aux sinistrés d'être plus vite indemnisés.