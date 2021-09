Orages en Béarn : un record absolu de pluie à Asson

De fortes pluies et orages ont frappé le Béarn et la Bigorre dans la soirée du mercredi 15 septembre. À Asson, Météo France a relevé un épisode court mais particulièrement violent de précipitations, avec 23 millimètres d'eau tombés en six minutes.