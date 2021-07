Orages en Côte-d'Or : "j'ai vu une boule de feu dans ma cuisine", André un habitant de Tréclun

Tréclun, 500 habitants dans le canton d'Auxonne-Pontailler, a été particulièrement touché par le vent et un gros orage dans la nuit de vendredi à samedi. Des arbres ont été arrachés sur la route de Champdôtre et à 3h du matin le maire de Tréclun et des habitants ont même du sortir la tronçonneuse pour dégager la voie et éviter qu'un accident ne se produise.

Des arbres à terre et des pannes de téléphone

Une ligne électrique a été coupée entraînant des pannes de téléphonie mobile. Et le lendemain, c'est à dire le samedi à 13h, cette fois c'est la foudre qui s'est invitée. Frappant le village à trois reprises au cours d'un épisode qui aura duré une dizaine de minutes au total impactant de nombreux villageois. Des habitants qui ont perdu leurs box et de nombreux équipements électroniques ou électroménagers comme l'explique le maire Sébastien Sordel.

Depuis samedi Sébastien Sordel le maire de Tréclun en Côte-d'Or fait le tour des habitants de la commune pour tenter d'estimer les dégâts des orages. © Radio France - Thomas Nougaillon

Une boule de feu traverse la cuisine d'André

"La foudre a tapé une première maison d'habitation. J'ai contacté le propriétaire (...) il m'a dit qu'elle est descendue le long de sa cheminée. Nous sommes contents que lui et sa femme soient blessés". André explique ce qu'il a vécu. "Nous étions assis avec ma femme dans le salon. La foudre est tombée sur mon antenne et j'ai vu une boule de feu traverser ma cuisine, j'ai eu un peu peur". Son disjoncteur détruit par la foudre, André et son épouse, n'ont plus l'électricité à la maison, "un expert doit passer demain".

La foudre s'est abattue sur l'antenne de la maison d'André, formant une boule de feu qui est descendue le long de la cheminée explique le maire de Tréclun © Radio France - Thomas Nougaillon

Avec la foudre on ne sait jamais ce qui peut advenir mais "heureusement", se réjouit Sébastien Sordel, il n'y a pas eu d'incendies dans le village mais les dégâts sont tout de même notables. "On considère qu'il y a entre 40 et 50 maisons qui sont touchées. On a comptabilisé au moins trente cinq box (ces machines utilisées pour la téléphonie mobile) qui ne fonctionnent plus. Beaucoup de matériel électroménager est également inutilisable, ce sont : des télés, des machines à laver mais aussi des volets roulants et des portails électriques. Les dégâts se concentrent sur une zone d'environ 300 mètres".

La mairie de Tréclun a été particulièrement touchée par la foudre © Radio France - Thomas Nougaillon

Particulièrement touchée elle aussi, la mairie, bâtiment le plus élevé de la commune pourtant équipé d'un paratonnerre, qui a vu son horloge "grillée" par la foudre, la chaufferie urbaine pilotée par ordinateur est en panne elle aussi de même que six éclairages public au "led" et des ordinateurs de bureaux, ainsi qu'une imprimante. Le maire de Tréclun estime qu'il y a entre 8 et 10 000 euros concernant uniquement la mairie ! Pour autant Sébastien Sordel a décidé de ne pas faire de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle faisant confiance aux assurances individuelles pour régler la facture.

