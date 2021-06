Orages en Île-de-France : deux blessés, routes coupées, RER perturbé, la Seine-et-Marne en partie dans le noir

Météo France a levé la vigilance orange aux orages sur toute l'Île de France. Deux personnes ont été blessées dans le Val-de-Marne, département le plus touché par les intempéries. Plusieurs secteurs sont privés d'électricités, des axes routiers et une partie des RER A, C et E et Transilien P coupés.

Une cellule particulièrement virulente a concerné l'Ile-de-France, avec de la grêle, des pluies intenses, de violentes rafales, avec par exemple 125 km/h relevés à Lognes et 137 km/h à Meaux en Seine-et-Marne. Les orages sont arrivés par le sud-ouest de la région : peu avant 17 heures, les premières précipitations s'abattent sur l'Essonne et le sud des Yvelines. Les intempéries ont sévi sur une bande d'une vingtaine de kilomètres de largeur, en remontant par le Val-de-Marne, Paris, la Seine-Saint-Denis et une large partie de la Seine-et-Marne. L'activité la plus forte s'est produite entre 17h30 et 18h50. Météo France a recensé plus de 130 impacts de foudre sur Paris. La vigilance orange a été levée peu après 21h.

Deux blessés légers à Alfortville

La toiture de 600 mètres carrés d'un immeuble d'habitation de la rue de Grenoble s'est envolé à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Deux personnes ont été légèrement blessées selon les pompiers. Par précaution, des recherches sont toujours en cours ce soir sous les décombres de la toiture. La mairie d'Alfortville a activé une cellule de crise pour faire face aux conséquences de ces intempéries dans la commune, l'une des plus touchées d'Île-de-France. Le maire, Luc Carvounas, va demander à ce que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu pour sa commune.

Plus de 300 interventions des pompiers en Essonne

Les pompiers de Paris ont reçu environ 300 appels pour des demandes de secours en début de soirée principalement. La majorité des ces appels provenait du Val-de-Marne et du sud de la Seine-Saint-Denis. Ils concernaient surtout des risques de chute de matériaux, et assez peu d'inondations.

Dans les Yvelines, les pompiers sont intervenus une centaine de fois, principalement dans le sud du département. La plupart des demandes de secours concernaient des inondations. Ce samedi en fin de soirée, les appels se concentraient sur le secteur de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Sur BFMTV, le porte parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers annonce que plus de 300 interventions ont été effectuées par les pompiers de l'Essonne. Les pompiers appellent la population à la prudence cette nuit encore.

En Seine-et-Marne, les pompiers ont été sollicités du début de soirée jusqu'à 23h. Ils ont reçu 460 demandes de secours, principalement pour des inondations et des chutes d'arbre.

Le trafic interrompu ce samedi soir sur une partie du réseau RER

RER A : Le trafic est interrompu entre Fontenay-sous-Bois et Le Parc de Saint-Maur jusqu'à fin de service. Un service de Bus de substitution a été mis en place.

RER C : le trafic a repris entre Musée d'Orsay et Juvisy et entre Gare d'Austerlitz et Pont de Rungis

RER D : le trafic a repris entre Corbeil-Essonnes et Juvisy via Ris-Orangis.

RER E : le trafic a repris entre Nogent-Le Perreux et Gretz-Armainvilliers.

Transilien P : le trafic est interrompu jusqu'à fin de service entre Gare de l'Est et Provins et entre Gare de l'Est et Coulommiers.

15 000 foyers privés d'électricité à 22h, notamment en Seine-et-Marne

Selon le pointage d'Enedis à 22 heures, 15 000 foyers sont privés d’électricité en France, essentiellement en Seine-et-Marne, dans l'Aisne et la Marne. Les diagnostics sont en cours et les interventions à distance et sur le terrain pour réalimenter les clients étaient toujours en cours ce samedi soir.

Enedis rappelle les consignes de sécurité : - ne jamais toucher un fil à terre

- signalez tout incident ou anomalie à Enedis via le numéro 09 726 750 + XX (les deux chiffres du département concerné)

- en cas d’usage d’un groupe électrogène individuel, placez-le à l’extérieur de l’habitation et pensez à couper le disjoncteur

Des axes routiers majeurs coupés à la circulation, le périphérique inondé

COUPURE de la N19 dans les deux sens au niveau de Boissy-Saint-Léger. A la suite d'inondation en aval du tunnel de Boissy, la nationale 19 est fermée pour une durée indéterminée en direction de Paris

COUPURE des accès à la N406 et la N6 depuis A86 intérieure (Créteil) - ARBRES SUR LA CHAUSSEE

COUPURE de l'autoroute A140 dans le sens sud/nord (Villenoy) - INONDATION

A la suite des intempéries, la RN 20 est fermée dans les deux sens à hauteur de La-Ville-du-Bois.

Inondation très importante sur la RN118 au niveau de la cuvette d'Orsay.

Inondations sur le Boulevard Périphérique

Les fermetures de route et les difficultés de circulation ont provoqué d'énormes bouchons, avec un pic largement supérieur à un samedi noir

Entre 18h et 19h, Sytadin a relevé un pic de bouchons quatre fois supérieur à la moyenne © Radio France - Sytadin

Des inondations dans le secteur de Rungis et de l'aéroport d'Orly, des averses de grêle en Essonne

Le Conseil départemental du Val-de-Marne indique ce samedi soir que le département a été le plus touché par les intempéries, notamment les communes de Créteil et d'Alfortville. Des pompiers extérieurs au département ont été appelés en renfort. La circulation était perturbée sur plusieurs lignes de tramway et de bus. Les nombreux arbres tombés sur les voies étaient ce samedi soir en train d'être dégagés, le Conseil départemental recommande fortement ce soir de différer les déplacements. Les inondations concernent les secteurs de Rungis et de l'aéroport d'Orly.

Une partie de l'Essonne a été touchée par des averses de grêle. La mairie d'Etrechy va demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Sur Twitter, des vidéos impressionnantes des intempéries

Soudaines et parfois violentes, les intempéries ont généré de nombreuses vidéos sur Twitter

