Orages en Isère : dégâts matériels, plusieurs blessés, des trains annulés

Isère, France

Après la grêle et la canicule, un nouvel épisode météo vient de toucher le secteur de l'Isère. La préfecture dénombre trois secteurs particulièrement touchés : Voiron, Vienne et le péage de Roussillon. A 22h, les pompiers avaient déjà enregistré 120 interventions, et recensé une dizaine de blessés légers. Partout, des branches sont tombés sur les voiries et perturbent la circulation.

Trains et autoroutes touchés

Sur les grands axes, la circulation a été interrompue un temps sur l'A 48, mais la société AREA a rapidement dégagé la voie. Le long de l'A480, un câble électrique a également été touché, ce qui a nécessité l'intervention d'Enedis. Quant à la SNCF, elle doit faire face à une rupture de caténaire. Les trains TER ne circulaient pas ce lundi soir entre Valence et Grenoble.

Un blessé à la tête à Voiron

A Voiron, le maire Julien Polat dénombre des dégâts matériels en ville, des dégâts notamment sur plusieurs toitures. La question de possible relogement se posait ce soir. Un homme a été blessé à la tête par la chute d'une branche dans le jardin de ville. Il est conscient. La cime d'un arbre est tombé sur l'école jean Moulin, actuellement en travaux. Le diagnostic est en cours sur la gravité de ces dégâts.

Ben Harper annulé à Vienne

L'orage a également fortement touché le secteur de Vienne, et donc le festival Jazz à Vienne a été obligé d'annuler la prestation pourtant très attendue de Ben Harper. Le concert était complet. Les constats sont en cours pour savoir s'il y a beaucoup de dégâts sur le matériel de l'organisation.