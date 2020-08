Orages en Limousin : 3 maisons détruites par la foudre en Haute-Vienne

Les orages ont frappé le Limousin hier soir, avec des dégâts conséquents par endroits. C'est surtout la foudre qui a frappé fort, notamment en Haute-Vienne, où trois maisons ont été entièrement détruites par le feu suite à des impacts de foudre.

La première à Pierre-Buffières, sur la route de Saint-Jean-Ligoure, où une maison d'habitation de 100 mètres carrés a entièrement brûlé. Les 25 pompiers engagés sur le sinistre n'en sont venus à bout que très tard dans la nuit. A Beaune-les-Mines, près de Limoges, c'est un pavillon de 120 mètres carrés qui est parti en fumée, toujours à cause de la foudre. Deux personnes ont dû être relogées. 28 sapeurs pompiers sont intervenus sur ce sinistre. Et puis à Chéronnac, dans le Sud-Ouest de la Haute-Vienne, c'est une bâtisse de 160 mètres carrés qui a été détruite, et tout la zone a subi des coupures d'électricité. Les hommes du feu ont terminé leur intervention à 4 heures ce jeudi matin.

Le feu de broussailles d'Eymoutiers a détruit 10 hectares de végétation

Les pompiers de Haute-Vienne ont aussi dû faire face à un redémarrage du feu de broussailles d'Eymoutiers, démarré la veille, toujours en raison de la foudre. 5 hectares de plus ont été détruits, ce qui porte à 10 hectares la totalité du sinistre. Les secours ont laissé une surveillance en place, encore, ce jeudi matin.

Enfin, en Corrèze, les pompiers du département ont fait environ une trentaine de sorties, essentiellement pour bâcher des toits, suite aux fortes rafales de vent et aux fortes pluies, notamment dans les secteurs de Brive et Lubersac. Il n'y a pas eu de blessé.