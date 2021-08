Orages en Nord-Isère : une soixantaine d'interventions de pompiers pour inondations

Les pompiers de l'Isère ont passé une courte nuit à cause des orages qui ont sévi en Nord-Isère. Ils ont ouvert une cellule de crise et un poste de commandement "alertes multiples", piloté depuis Saint-Quentin-Fallavier.

Si le Sud-Isère a été globalement épargné par les orages de la nuit, le nord du département les a subis de plein fouet : pluies intenses, vents forts et même grêle par endroits. Entre 21h et minuit, les pompiers sont intervenus à une soixantaine de reprises, expliquent-ils, pour des inondations à Saint-Quentin-Fallavier, Vienne, Bourgoin-Jallieu, Saint-Georges-d'Espéranche ou encore La Verpillère, entre 21h et minuit.

Les pompiers ont ouvert une cellule de crise ainsi qu'un poste de commandement "alertes multiples", piloté depuis Saint-Quentin-Fallavier. Les services routiers ont également eu du travail, notamment en raison d'arbres tombés sur la chaussée ainsi que de murets effondrés. Deux casernes de pompiers ont été inondées, sans conséquence sur les interventions en cours.