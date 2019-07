Orages - En Savoie, une coulée de boue coupe le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie pour plusieurs semaines

Ce mardi soir vers 20 heures, les intempéries ont provoqué une gigantesque coulée de boue sur les rails entre Sain-Jean-de-Maurienne et Modane. Heureusement, la ligne avait été coupée à cause de la vigilance orange aux orages. Les travaux vont durer plusieurs semaines, selon la SNCF.

Saint-Jean-de-Maurienne, France

C'est un gros coup dur pour le trafic ferroviaire entre la France et l'Italie. Entre 19 h 30 et 20 heures, ce mardi, de violents orages accompagnés de pluies importantes ont généré une coulée de boue "très importante" selon l'astreinte de la SNCF, à l'entrée du tunnel d'Orelle. "Il faudra plusieurs semaines pour purger les gravats et pour réparer la ligne. Nous allons affiner la durée des travaux dans les prochaines heures".

Pas de blessés : l'alerte météo orange a bien été respectée

Autant du côté de la préfecture de Savoie que de la Sncf, on mesure l'impact économique de cette voie coupée mais on se réjouit avant tout qu'aucun train n'ait été emporté par la coulée.

Par mesure de précaution, suite au bulletin de Météo France qui a placé la Savoie en vigilance orange, la SNCF avait pris la décision de ne faire circuler aucun train dans le secteur entre 17 heures et 21 heures.

Un train de fret en provenance d'Italie était stationné à la frontière. Il a fait demi-tour.

Concernant les Trains Express Régionaux, les voyageurs ont été acheminés en bus à destination, sur Chambéry.

Les passagers d'un France-Italie ont dû faire escale à Dijon. C'est l'opérateur italien Thello qui en est responsable, explique la SNCF.

Des semaines de travaux - Capture d'écran

La suite ? La galère pendant plusieurs semaines

La fédération nationale des usagers du train n'a pas manqué de réagir sur Twitter. La galère continue, après l'interruption de la ligne Grenoble-Chambéry à cause des orages de la veille.

La SNCF met en service des bus de substitution dès ce mercredi pour prendre en charge les liaisons quotidiennes entre Modane et Saint-Jean-de-Maurienne.

Quant au fret, l'opérateur privé devra choisir de passer soit par la Suisse soit par Vintimille.

La ligne transfrontalière, c'est trois TGV allers-retours par jour Milan-Paris. En pleine période touristique, la coulée de boue est un vrai coup dur.