Orages et grêle : des maisons et des rues inondées à Valay en Haute-Saône

Les orages et la grêle ont touché plusieurs communes de Haute-Saône ce mercredi soir, notamment Scey-sur-Saône, Membrey et Valay, près de Gray. Dans ce village, les fortes pluies ont duré une heure et ont tout raviné. Résultat : une quinzaine de maisons ont été inondées ainsi que des commerces comme la boulangerie, des caves et des garages.

La grêle a recouvert certaines zones du village de Valay. © Radio France - Claude Bruillot

Les pompiers et les agents des services départementaux en charge des routes sont intervenus une partie de la soirée.