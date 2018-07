Orages et inondations : état de catastrophe naturelle reconnu pour une quarantaine de villes alsaciennes

Par Aude Raso, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

La liste des communes, touchées par les forts orages et les inondations des mois de mai et juin, et pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle est reconnu, a été publiée vendredi au Journal officiel.