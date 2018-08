Plus aucun département n'est ce vendredi placé en vigilance orange. Jeudi, de violents orages et de fortes pluies ont touché la moitié est de la France. Notamment le Gard, où un homme est toujours porté disparu.

Des orages avec de fortes rafales de vent et des pluies diluviennes : les intempéries actant la fin de la canicule ont balayé la moitié est du pays jeudi, avec localement des phénomènes violents. Ce fut le cas dans la Drôme, l'Ardèche et le Gard notamment, où un homme de 75 ans est toujours porté disparu. 1.600 personnes ont été évacuées.

Des recherches restées vaines dans le Gard

Dans le département du Gard, le plus durement touché, 750 personnes en tout ont dû être évacuées. À Saint-Julien-de-Peyrolas, où des campeurs étaient menacés par la montée des eaux, dans la soirée "toutes les personnes qui étaient dans le camping et la colonie de vacances" de la région de Leverkusen (Allemagne) "ont été prises en charge dans la salle polyvalente et ont été vues par des médecins pompiers du Samu, par la Croix Rouge et des psychologues", a expliqué à la presse le commandant Jérôme Tallaron, responsable de la communication des pompiers pour cette opération.

C'est dans ce camping qu'un homme de 75 ans a disparu. Sa voiture a été emportée par les flots et les recherches n'ont pour le moment donné aucun résultat. Toujours dans ce même camping, 184 personnes (dont 136 enfants/adolescents et 48 adultes) ont été comptabilisées à la salle polyvalente du village et dix personnes (cinq adolescents et cinq adultes) ont été hospitalisées pour des blessures légères ou des hypothermies à l'hôpital de Bagnols-sur-Cèze.

Dans cette même salle polyvalente où les évacués ont pu dormir, figuraient également 18 personnes qui étaient en bivouac depuis mercredi soir dans les gorges de l'Ardèche. Elles n'avaient pas pu rentrer à cause de la fatigue, du froid et de la faim, a expliqué le commandant Tallaron.

1.400 foyers toujours privés d'électricité

Les intempéries ont également provoqué des dégâts matériels. Ce vendredi matin, 1.400 foyers étaient toujours privés d'électricité dans la Drôme et l'Ardèche, 800 en Dordogne. Dans le département du Gard, il reste ce vendredi matin 200 foyers privés d'électricité, selon Enedis. Le retour à la normale est prévu en fin de journée. La navigation sur l'Ardèche, qui est sortie de son lit à plusieurs endroits, reste interdite vendredi et samedi.

Plus au nord en Moselle, une tempête a touché la ville de Behren-lès-Forbach. Des arbres ont été littéralement déracinés par le vent. Des toitures d'immeubles ont été arrachés. Deux familles ont dû être relogées.

Des cumuls de pluie très importants

Preuve que l'épisode orageux a été exceptionnel, Météo France a relevé des cumuls de pluie très importants, avec par endroits deux à quatre mois tombés en quelques minutes.

Les prévisionnistes annoncent le retour d'un temps globalement plus ensoleillé pour ce vendredi, alors qu'un gros week-end de chassé-croisé se profile sur les routes des vacances.