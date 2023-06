Orages : il y a un an, la grêle tombait sur le Béarn et la Bigorre

À Nousty, la rue des mésanges où les toits ont quasiment tous été refaits après les orages de grêle, certaines voitures restent cabossées, un an après

Cette nuit-là a traumatisé plusieurs familles du Béarn et de la Bigorre. Entre le 20 et le 21 juin 2022, un orage de grêle extrêmement violent a frappé plusieurs milliers de maisons et de commerces , des grêlons de la taille de balle de tennis. 600 foyers ont été touchés par les orages de grêle à Soumoulou. 1.000 habitations ont été concernées à Nousty. En Bigorre, la commune de Vic-en-Bigorre a également été frappée par ces intempéries.

Des images impressionnantes

Des toits encore bâchés un an après

Certaines familles ont dû être relogées après les orages. Les travaux ont beaucoup avancé pendant l'année écoulée mais il y a toujours les aléas de pénurie de matériel, de main d'œuvre et des conditions météo. Aujourd'hui à Soumoulou, il reste environ 200/250 foyers bâchés selon les estimations du maire Alain Trépeu. Il reste encore beaucoup de travaux à faire à l'école municipale et à la bibliothèque sur le hall des sports, etc.

Alain Trépeu, maire de Soumoulou © Radio France - Marion Aquilina

Le hall des sports de Soumoulou, bâché © Radio France - Marion Aquilina

Des réparations et des travaux au moins jusqu'en 2024

Le garagiste Armand Ferreira installé à Soumoulou, sa toiture encore percée et bâché © Radio France - Marion Aquilina

La gendarmerie de Soumoulou bâchée pendant un an après l'orage de grêle de juin 2022 © Radio France - Marion Aquilina