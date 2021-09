Orages : la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Gers et l'Ariège en vigilance orange

L'accalmie aura été de courte durée. Quatre départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange pour orages et pluie-inondation par Météo France ce jeudi matin. Il s'agit du Tarn-et-Garonne, du Gers, de la Haute-Garonne et de l'Ariège. Ce nouvel épisode pluvio-orageux intense est attendu à partir de la fin d'après-midi sur le midi toulousain avec parfois de très forts cumuls de précipitations, jusqu'à 70 à 80 mm, prévus localement.

L'épisode "pluvio-orageux actif" va continuer, avec "en deuxième partie d'après-midi, des orages sur le piémont pyrénéen" qui vont "se généraliser sur l'ensemble de la zone concernée en début de soirée", dit Météo France. La partie Est du Gers sera "plus particulièrement concernée par ces fortes précipitations". En fin de soirée, les orages se décaleront vers l'est et ne concernent alors "plus que la Haute-Garonne et l'Ariège" avant d'évacuer "totalement la région en milieu de nuit".

Des pluies diluviennes se sont abattues sur Agen dans le Lot-et-Garonne mercredi soir, provoquant des inondations et près de 200 interventions des pompiers. Il n'y a pas eu de victime. Dans l'ex Midi-Pyrénées, les dégâts matériels n'étaient que limités jeudi matin.