Haute-Loire, France

Quatre nouveaux départements sont placés en vigilance orange aux orages depuis ce mardi matin annonce Météo France. Parmi eux la Haute-Loire (avec également les Ardennes, la Marne et la Meuse.)

Cet mardi après-midi, des orages isolés se développent sur le Massif Central, principalement aux abords du relief. Ils peuvent déjà être assez forts. Dans la Haute-Loire, les orages les plus forts concernent principalement la Margeride et le Brivadois, l'est du département étant plus relativement épargné. De même dans la Loire, les orages sont les plus virulents sur le Forez et la plaine roannaise.

Sous ces orages associés à une forte activité électrique, les rafales de vent sont fortes, jusqu'à 80-100 km/h localement plus. Les intensités de précipitations sont soutenues, et souvent mêlées à de la grêle sous les orages les plus forts. L'activité faiblit en seconde partie de nuit mais des orages éclatent encore localement.

Au total, en France 70 départements sont donc placés en vigilance orange aux orages et/ou à la canicule.