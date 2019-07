Orages: la Manche en alerte orange pour ce mardi 23 juillet

C'est Météo France qui l'annonce: la Manche, en même temps que les départements voisins du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe et de la Mayenne sont placés en vigilance orange aux orages violents

Manche, France

C'est entre 19 heures et minuit que ces orages risquent de frapper la Manche. Des "remontées humides" sont attendues, explique un prévisionniste de Météo France à Cherbourg et ces remontées, associées aux fortes chaleurs attendues sur le département, pourraient causer des orages violents

Le sud et le centre manche concernés

Le Nord Cotentin sera très certainement épargné par cet épisode orageux. Ce sont les régions de Mortain au sud et celles du centre-manche qui risquent d'être concernées. La région de Carentan plus à l'est, pourrait également faire les frais de ces orages