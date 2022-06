Des orages sont attendus en Moselle et dans le Pays Haut (Meurthe-et-Moselle), ce dimanche soir. Le département est placé en vigilance orange à partir de 18H et la Préfecture appelle à la prudence.

Orages : Moselle et Pays Haut placés en vigilance orange

Légende : La vigilance orange concerne le pays messin et le Thionvillois en Moselle et le Pays haut en Meurthe-et-Moselle. (illustration)

La Lorraine n'échappe pas à la vague de chaleur qui frappe la France depuis deux jours. Des orages, vent violent et fortes pluies sont attendues entre 21h ce dimanche soir et 2h du matin. Le département de Moselle est placé par Météo France en vigilance orange aux orages, et le Pays Haut (Meurthe-et-Moselle) pourrait également être touché.

Selon les prévisionnistes, il faut s'attendre à des orages localement forts, jusqu'à 20 mm de pluie en peu de temps par endroit et des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. De la grêle pourrait aussi frapper la région par endroit.

Vigilance orange aux orages : les mesures de prudence

La Préfecture de la Moselle demande de se préparer à cet épisode météorologique, avec des mesures de bon sens :

Mettre à l’abri les objets sensibles au vent

Ne pas s’abriter sous les arbres

Éviter les promenades en forêts

Éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques

Signaler sans attendre les départs de feu

Adapter la vitesse de son véhicule à l’état de la chaussée, à la visibilité et dans la traversée des zones boisées (chutes d’arbres ou de branches).

France Bleu à vos côtés

France Bleu à vos côtés en cas d'intempéries, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour signaler les dégats et les zones de danger via nos comptes Facebook et Twitter.