Orages à Paris : ça roule mieux dans le métro

Après un dimanche soir fortement perturbé et la fermeture d'une quinzaine de stations touchées par les fortes pluies, le métro parisien roule mieux lundi matin. Attention car il y a encore quelques points noirs.

Pas de grandes eaux ce matin dans le métro mais encore quelques perturbations. Sur la ligne 5, pas d'arrêt à la station Quai de la râpée. La RATP annonce une reprise à 11h30. Sur la ligne 9, la station Voltaire n'est pas desservie dans les deux sens. La reprise est annoncée pour 08h45. Sur la ligne 10 c'est la station Maubert-Mutualité qui est touchée, la reprise est prévue vers 10h00.

Evacuations et fermetures de stations dimanche soir

Dimanche, dans une station de métro à Paris - @Amk84000

Dimanche soir, les fortes pluies ont donné du fil à retordre aux salariés de la RATP et aux pompiers.

Au plus fort des intempéries, les personnels ont du procéder à l'évacuation et à la fermeture d'une quinzaine de stations. Il a fallu également mettre hors tension les installations électriques.

Vers une heure du matin, lundi, six de ces stations étaient toujours fermées : Porte de Versailles, Saint Michel, Cluny-la Sorbonne, Maubert-Mutualité, Quai de la Rapée et Voltaire. Mais avec le travail de ses équipes spécialisées et une nette accalmie, la situation s'est rapidement améliorée pour la RATP qui a pu rouvrir les dernières stations perturbées avant la reprise du service lundi matin.