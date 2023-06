Orages : plus de 17.000 foyers privés de courant en Savoie et Haute-Savoie

Des grêlons, du vent, de l'orage... Savoie et Haute-Savoie sont en vigilance orange aux orages ce jeudi jusqu'à 22h. En fin d'après-midi, les pompiers de la Savoie ont reçu de nombreux appels pour des caves innondées ou des arbres tombés sur la route, principalement dans le secteur de Chambéry et d'Aix-les-bains. Selon le site météo express, des rafales de 106 km/h à Annecy, 126 km/h à Chambéry et 129 km/h à Bonneville ont été relevées.

Coupures de courant

Au moins 17.500 foyers étaient privés de courant à 17h, selon les informations recueillies par France Bleu Pays de Savoie auprès d'Enedi : 9.500 en Savoie, principalement dans le Grand Chambéry (Chambéry, Aix-les-Bains, La Biolle...) et sur l'entrée de la Maurienne (Saint-Alban-d'Hurtières, Argentine...), et 7.500 en Haute-Savoie (Thorens-Glières, Faucigny, Faverges, Saint-Jorioz, Samoëns...).

Trafic TER interrompu

La circulation des TER était interrompue à 17h entre Chambéry (Savoie) et Saint-André-le-Gaz (Isère) en raison de la chute d'un arbre qui a endommagé la caténaire. Un train a également heurté l'arbre et nécessite un dépannage, fait savoir la SNCF sur son compte Twitter TER AURA.

Au total, sept départements dont nos voisins de l'Ain et de l'Isère sont également concernés par cette vigilance orange.