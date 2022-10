Orages sur la Savoie et la Haute-Savoie : la foudre frappe un transformateur, plusieurs routes coupées

La foudre est tombée ce lundi peu avant 16h à Annecy sur un transformateur électrique de 20.000 volts, rue du Sancy à l'entrée de la zone industrielle de Vovray, provoquant un début d'incendie (qui s'est éteint de lui-même), et une coupure d'électricité dans le Lidl situé à proximité, le magasin a été évacué. Au total, environ 80 clients étaient toujours privés de courant à 18h sur le secteur. Enedis espérait un retour à la normale en début de soirée.

La foudre a également frappé une toiture à Chambéry ce lundi peu avant 8h, sans provoquer de dégâts. Un compteur électrique a aussi pris feu dans un immeuble du centre-ville, rue général Ferrié, en début d'après-midi, 25 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et l'incendie rapidement maîtrisé.

Des grêlons de la taille d'une bille

Le temps a été orageux toute la journée en Pays de Savoie, des orages accompagnés par endroits de grêlons de la taille d'une bille.

Bel orage de grêle dans les bauges © Radio France - Isabelle Gaudin

Dans les Gorges de l'Arly, cinq mètres cubes de cailloux sont tombés sur la départementale 1212 à cause des précipitations, entre les lieux dits "les Cliets" et "Les Métraux". Des travaux de remise en état et de réparation des filets de protection vont avoir lieu toute la semaine. Pas de réouverture prévue avant vendredi. Une déviation est mise en place par Héry (RD 109).

Autres conséquence des orages : de nombreux arbres sont tombés sur la chaussée en Haute-Savoie. C'est le cas par exemple à Cruseilles sur la RD 41A, à Nancy-sur-Cluses sur la RD 119 (entre Rome et Le Reposoir), ou encore la RD 35 à Veigy-Foncenex (avant la route de Ballavais). En Savoie, la RD77B, montée de Montvernier, a dû être coupée à la circulation après l'éboulement d'un rocher. Et en Haute-Savoie, la RD 228 à Châtel a également été fermée en direction du col de Bassachaud après un éboulement.