Orages : un millier de personnes sans électricité à l'est de Nîmes

De nouveaux orages dans la nuit du 22 septembre près du Rhône à l'Est de Nîmes. Un milliers d'abonnés ENEDIS n'ont plus de courant ce mardi matin.

Un millier de personnes n'ont, ce mardi matin, plus électricité à l'est de Nîmes en direction de Remoulins, sur les communes de Meynes et Montfrin. La cause : des orages cette nuit dans le secteur et de fortes pluies. Selon Sylvaine Cazal, directrice territoriale ENEDIS Gard, la situation devrait rentrer dans l'ordre dans la journée.

À Valleraugue ce matin il n'y a plus que 15 clients sans électricité suite à l'important épisode cévenol de ce week-end.