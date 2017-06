Orages : une centaine d'interventions pour les pompiers du Cher

Les orages qui ont traversé le Cher dans la nuit de mardi à mercredi ont provoqué quelques inondations.

Dans le Cher, les pompiers n'ont pas chômé dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont réalisé une petite centaine d'interventions liées aux orages, entre 22h et 3h, principalement sur Bourges, pour des caves inondées, ou des arbres tombés sur la chaussée.

35 mm de pluie en une heure

A noter également que l'#orage dans le #Cher a donné près de 35 mm de précipitations en moins d'1h à #Bourges et près de 38 mm à #Avord. — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) June 20, 2017

Les orages étaient accompagnés de pluie et de vent : d'après l'association Météo Centre, 80 kms/h ont été relevés en rafales cette nuit sur Bourges, jusqu'à 119 kms/h sur Avord. Il est tombé près de 35 mm de pluie en une heure sur Bourges, près de 38 mm à Avord.

38.5 degrés relevés à Graçay

#Canicule : souvent plus de 35°C ce mardi 20 juin 2017 ! Notre bilan complet : https://t.co/CnYRglULpj. pic.twitter.com/G2dwKI3tXT — Asso Météo Centre (@AssoMeteoCentre) June 20, 2017

La vague de chaleur se poursuit sur le Berry, entre 36 et 37 degrés sont annoncés ce mercredi, jusqu'à 38 degrés pour jeudi, journée la plus chaude de la semaine. Cet événement climatique peut provoquer des retards sur la circulation des trains Intercités en région Centre, prévient la SNCF sur Twitter.

Lors des épisodes de très fortes chaleurs, si la température extérieure est de 37°C, celle du rail peut atteindre les 55°C#VigilanceOrange pic.twitter.com/oUMoBQ29rQ — Groupe SNCF (@GroupeSNCF) June 20, 2017

Autre conséquence de ces températures élevées, dans l'Indre, Le Petit Braquet, cette course cycliste prévue pour quelques 1.250 élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires, est finalement annulée. Les épreuves devaient commencer mardi dernier à Aigurande et Neuvy-Saint-Sépulchre et se poursuivre ce mercredi à Châteauroux.