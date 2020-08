Orages : une clinique psychiatrique de Brest évacuée en pleine nuit

Des patients de la clinique psychiatrique de l'Iroise ont dû être évacués vers d'autres établissements dans la nuit. Un dégât des eaux est survenu à cause des orages dans le Finistère ce samedi 15 août.

La nuit a été compliquée dans le Finistère, notamment à cause des orages qui ont frappé le département dans la soirée du samedi 15 août. À la clinique de l'Iroise, un établissement psychiatrique de Bohars, dans la périphérie de Brest, une quarantaine de patients a dû être transférée vers d'autres établissements à cause d'une rupture de canalisation.

Des transferts au CHU de Brest

Vers 23 heures, le constat est sans appel : l'activité du service ne peut pas continuer à cause de l'infiltration d'eaux. Sur les 47 patients de la clinique, 13 sont accueillis au sein du CHRU de Brest, au sein d'un secteur de cardiologie fermé pendant la période estivale. Autrement, 23 autres patients ont pu être transférés vers l'hôpital inter-armées de Brest, vers le centre hospitalier de Landerneau et vers la clinique Pen an da lar de Guipavas. De même, 11 des patients ont pu retourner à leur domicile. Tous les résidents de la clinique étaient à l'abri à 5h15 ce dimanche matin.

En fonction de leur état de santé, ils seront dirigés vers d’autres établissements psychiatriques de la région ou gagneront leur domicile dans la journée.