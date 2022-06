Orages : une vingtaine d'interventions de pompiers, en particulier dans le Nord de la Mayenne

Pas de répit pour les sapeurs-pompiers de la Mayenne ce samedi après-midi. Aux alentours de 18 heures, ils effectuaient déjà une vingtaine d'interventions, en majeure partie dans le nord du département, dans le secteur de Fougerolles-du-Plessis.

Fortes pluies et arbre sur la route

Alors que la Mayenne est en vigilance orange aux orages depuis ce matin et jusqu'à ce soir 21 heures, de fortes pluies se sont abattues sur la zone et les pompiers ont donc du intervenir pour limiter les accumulations d'eau chez les habitants et sur les routes.

Les intempéries ont aussi provoqué la chute d'un arbre sur les voies de la D141, toujours dans le secteur de Fougerolles-du-Plessis. La circulation est coupée au niveau du lieu-dit la Chenaie, une déviation est mise en place.

Les pompiers précisent que les orages n'ont fait aucune victime.