Orages violents : des coulées de boue en Isère, circulation perturbée ce matin dans le Grésivaudan

De fortes pluies et des orages ont touché l'Isère dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 mai, provoquant des coulées de boue par endroits, des chutes de pierre et perturbant la circulation. Les plus gros dégâts ont touché le Grésivaudan.

Un engin de nettoyage sur la départementale 524 à Gières © Radio France - Cédric Hermel

Une coulée de boue dans la combe de Gières a notamment entraîné une coupure de la départementale 524. Elle toujours coupée à 11h ce mercredi et plusieurs engins de nettoyage sont mobilisés. Selon notre journaliste sur place, plusieurs camions de terre doivent être encore évacuées avant de rouvrir la route.

Autre coulée de boue, cette fois à Crêts-en-Belledonne, où des tractopelles sont encore à l'œuvre ce mercredi matin sur la départementale 525. La circulation est perturbée, en alternat encore ce matin, ont signalé plusieurs auditeurs de France Bleu. L'alerte a été donnée par les habitants d'une caravane bloquée par les eaux.