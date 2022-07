Orages, voitures ensevelies et éboulements dans la vallée de la Tinée

Deux éboulements sur le route de la Bonnette (d64) qui mène vers Jauzier se sont produits ce dimanche en fin de journée. Ils sont la conséquence d'orages violents qui ont touchés le haut de la vallée de la Tinée. Trois voitures garés prés de la route ont été partiellement ensevelies. Les pompiers et la gendarmerie arrivée rapidement sur place ont pu dégager les véhicules qui étaient tous vides. Les randonneurs et les personnes qui étaient au refuge de Vens sont tous sains et saufs. La route n'est que partiellement bloquée. Les éboulements n'empêchent pas en revanche l'accès au village de Saint-Dalmas-le-Selvage, contrairement à ce qui avait été dis plus tôt dans la soirée. C'est bien plus haut vers le col puis Jauzier que le blocage est encore effectif ce dimanche soir. Mais dors et déjà, la chaussée par endroit a été dégagée. Le plus inquiétant est ce type d'orages qui couplé avec la sécheresse a tout de suite occasionné des éboulements. Une vraie inquiétude pour l'ensemble du département.

