Orange : Deux mineurs arrêtés pour trafic de stupéfiants avec plus de 2.000€ sur eux

Ce mercredi après-midi, deux mineurs de 17 et 13 ans ont été arrêtés par la police d'Orange pour trafic de drogue dans le quartier Fourchesvieilles. Plus de 2.000€ ainsi que divers produits stupéfiants ont été retrouvés sur eux.

Le Groupe de sécurité de proximité (GSP) et la police municipale d'Orange ont arrêté ce mercredi deux mineurs dans le quartier de Fourchevieilles. Au cœur d'un point de deal connu, rue Mariveaux, deux adolescents de 17 et 13 ans sont interpellés malgré une tentative de fuite des deux individus. Une dizaine de personnes a tenté de perturber l'intervention des forces de l'ordre mais n'a pas empêché les interpellations. Ils ont été déférés devant le juge des enfants et ont reçu leur convocation au tribunal.

Cannabis, cocaïne et cash

Le butin est prolifique pour les forces de l'ordre. Sur le premier jeune homme, presque majeur, ils retrouvent une centaine de doses de résine de cannabis, d'herbe et de cocaïne ainsi que 980 euros. Sur le second, âgé de 13 ans et demi, ils découvrent une dose de cocaïne et 1.030 euros. Au total, plus de 2.000 euros en liquide.

Ce qui interpelle les policiers, c'est le rôle tenu par le plus jeune des deux. Il n'est pas simple guetteur mais revendeur et trésorier, "un rôle clé dans le trafic" précise les policiers orangeois.

Fourchevieilles "écrase la concurrence"

Les policiers d'Orange soulignent que la topographie du trafic de drogue change dans la ville depuis quelques mois. "Depuis le demantèlement d'un réseau quartier La Tourre le 21 juin dernier, le quartier de Fourchevieilles semble avoir écrasé la concurrence." font savoir les policiers dans un communiqué. Ils estiment le chiffre d'affaires des dealers entre 6.000 et 10.000€ par jour. Alors qu'un règlement de compte a déjà eu lieu quartier de l'Aygues ces dernières semaines, les policiers craignent une hausse des violences liées aux conquêtes de territoire.