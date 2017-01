Orange: Marche blanche en hommage à Renée Chevalier, victime du tueur de la Drôme

Une marche blanche était organisée en ce dimanche 08 janvier en l'honneur de Renée Chevalier, l'une des quatre victimes du tueur de la Drôme.

Plus de 200 personnes ont bravé le froid en ce dimanche matin afin de soutenir la famille de Renée Chevalier. Cette femme de 65 ans est la quatrième victime du meurtrier présumé de la Drôme. Elle avait succombé à ses blessures, trois jours après avoir été frappée à la tête par celui qui quelques heures plus tôt aurait assassiné trois personnes non loin de Valence.

En compagnie de la famille Chevalier, le maire d'Orange, Jacques Bompard, dépose une gerbe devant le monument aux morts de la ville © Radio France - Boris Loumagne

Deux semaines après le drame, l'émotion était encore vive auprès de la famille. "On est encore sous le choc, on ne réalise pas" reconnaît le neveu de Renée Chevalier. De son côté, Antoinette Chevalier, l'une des trois filles de la victime, estime que le meurtrier présumé doit être reconnu responsable de ses actes par les experts psychiatriques nommés par la justice:

Maintenant je vais me battre pour qu'il n'aille pas en hôpital psychiatrique. [...] Il ne doit pas être soigné mais il doit être jugé et il doit aller en prison.

La colère et l'émotion d'Antoinette Chevalier, la fille de la victime.

Mais derrière les revendications, c'est avant tout pour épauler la famille que les Orangeois ont fait le déplacement. Ainsi Sandrine affirme-t-elle que cette marche blanche est "importante pour accompagner les familles dans le deuil".

Cette marche aura également été l'occasion pour les proches de Renée Chevalier de se souvenir de la "bonté et de la gentillesse" de la victime.