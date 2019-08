PHOTOS - Les poteaux et câbles téléphoniques détruits par les incendies de Générac réparés

Générac, France

Les deux incendies de Générac, qui ont détruit plus de 800 hectares de végétation entre le 30 juillet et le 2 août, ont aussi endommagé les lignes de téléphone fixe. Après la sécurisation du site par les pompiers, les équipes d'Orange sont entrées en action le 5 août pour réparer. "On a rétabli dans un premier temps les relais mobile pour que le maximum de clients puissent avoir la possibilité d'appeler les secours, la famille, explique Yves Lebeau, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange. On intervient après sur les lignes fixes".

Yves Lebeau, directeur des relations avec les collectivités locales chez Orange Copier

130 poteaux et 4,5 km de câbles remplacés

À bord de leur camion-nacelle, les équipes d'Orange remplacent méthodiquement les poteaux et câbles qui ont brûlé le long des RD191 et 14 qui relient Générac à Franquevaux et à Saint-Gilles. Un travail long et minutieux, explique Anthony Miano, le président de la société Ama Réseaux qui travaille pour le compte d'Orange. "On coupe les poteaux qui sont brûlés. Ils sont ramassés et renvoyés chez Orange comme les câbles. On refait les trous, on plante de nouveaux poteaux, on dame autour et on peut les réutiliser pour raccrocher les câbles dessus."

Reportage le long de la RD14 Copier

Plusieurs nouveaux départs de feu

Le secteur de Générac reste à haut risque. Depuis qu'elles interviennent, les équipes d'Orange ont observé plusieurs départs de feu. "Ça reprend par les racines des arbres". Compte-tenu du risque incendie exceptionnel que connaît le département, les ouvriers évitent également de laisser tourner le moteur des camions pendant qu'ils travaillent.

Après 15 jours de travail, tout devrait être terminé ce vendredi et les lignes rétablies pour tous les clients.

Les relais de téléphonie mobile ont aussi été endommagés © Radio France - Sylvie Duchesne

Les câbles détruits seront enlevés d'ici la fin de la semaine © Radio France - Sylvie Duchesne

Le long de la départementale 14 entre Générac et Saint-Gilles © Radio France - Sylvie Duchesne

à lire aussi PHOTOS - À Générac, les images impressionnantes des pâturages calcinés après les incendies