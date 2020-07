Orange : un jeune homme handicapé est porté disparu

Yacine, un jeune homme handicapé âgé de 30 ans a disparu mardi soir. Ses proches s'inquiètent de ne pas l'avoir vu rentrer à son domicile situé dans le quartier de Fourchevieilles à Orange.

Grand, maigre, cheveux blonds teintés

Le jeune homme souffre d'un handicap mental et physique, il présente un problème de mobilité au niveau des jambes. Il mesure 1m75 et est très maigre, il a les cheveux courts, blonds et teintés. Ses yeux sont marrons, sa peau est mate, il ne porte pas de barbe ni de moustache. Au moment de sa disparition il portait un short foncé, un tee-shirt rayé et des sandales en plastique bleues et blanches. Il a été aperçu dans un café dans le quartier de Fourchevieilles à 22h30 mardi soir puis à minuit dans une Renault Scénic grise avec d'autres individus puis à 1 heure du matin près du Mcdonald d'Orange.

La police est en charge de l'enquête. Si vous avez aperçu Yacine, appelez le commissariat au 04 90 11 33 30. La soeur du jeune homme a aussi lancé un appel sur les réseaux sociaux, vous pouvez la joindre sur ce numéro : 06 20 60 08 17.