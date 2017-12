Orbigny : une intoxication au monoxyde de carbone pour un couple et leurs deux enfants

Un couple et leurs deux enfants ont été intoxiqués ce dimanche matin par du monoxyde de carbone, à Orbigny, dans le Lochois. La fuite provient de leur chaudière défectueuse. Ils ont été amenés en urgence au Centre hospitalier de Loches. Ce type d'intoxication est fréquent en hiver.

Une famille de quatre personnes, la mère le père et leurs deux enfants de douze et quatorze ans ont été intoxiqués au monoxyde de carbone ce dimanche matin, dans la petite commune d'Orbigny dans le Lochois. Vers 11h du matin, les quatre membres de la famille se mettent en même temps à avoir des nausées et la tête qui tourne. Une personne ou deux sur les quatre, ça aurait pu être un virus mais les quatre en même temps, ce n'est pas normal. La mère de famille, inquiète, décroche son téléphone et appelle les pompiers.

Très fréquent pendant l'hiver

Quinze sapeurs-pompiers sont sur place très rapidement. La première chose qu'il vérifie, c'est l'état de leur chaudière. Et bingo : il découvre une fuite de monoxyde de carbone, un gaz très toxique qui peut tuer en une heure. Les parents et leurs deux enfants sont immédiatement amenés en urgence au Centre Hospitalier de Loches. Ils vont y rester en observation.

Ce type d'intoxication est très courant pendant l'hiver au moment où les chaudières sont utilisées à plein régime. Elle s'explique très souvent par un manque d'entretien de l'appareil. Selon les pompiers, cette famille peut s'estimer heureuse que la fuite ait eu lieu pendant la journée car pendant la nuit, ils ne se seraient aperçus de rien.