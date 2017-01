Orchestra, leader du vêtement enfant, implante sa base logistique à Nîmes et crée 300 emplois

Ce mardi, dans les locaux de Nîmes Métropole, Pierre Mestre, dirigeant d'Orchestra, nouveau leader mondial de la petite enfance, annonce l'implantation d'une base logistique à Nîmes, zone de Grézan 5. Avec elle, la promesse de 300 emplois d'ici 2019.

A 17h15, heure de Paris, à Nîmes, Pierre Mestre, dirigeant d'Orchestra, en visioconférence depuis New York avec Yvan Lachaud, président de Nîmes métropole, annonce l'implantation de sa nouvelle base logistique dans la métropole nîmoise. La première phase du projet, dont les enjeux portent sur 300 emplois et 50.000 m2 de bâtiment, devrait voir le jour d'ici fin 2018-début 2019. La seconde pourrait aller jusqu'à 600 emplois et 100.000 m2 de bâti.

Il est loin le temps des marchés à Castelnau-le-Lez où Chantal et Pierre Mestre vendaient leurs premiers vêtements pour enfants. Depuis 1995, la petite entreprise a franchi les frontières et est aujourd'hui le leader mondial des vêtements et accessoires pour enfants et femmes enceintes. Une fusion en cours avec l'américain Destination Maternity accroît désormais son activité à plus de 2400 magasins, 600 succursales et 1200 shopping-shop, sur les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie. Qu'est ce qui motive ce géant mondial à rester fidèle à son sud natal ?

4 fois plus chère, Nîmes emporte cependant la mise

A la recherche d'un terrain assez vaste, proche d'une gare TGV entre l'Italie et l'Espagne, la préférence du leader allait à la Métropole de Montpellier. Mais la rareté et le prix des terrains l'en ont dissuadé. Le site d'Arras offrait aussi des possibilités d'implantation, avec un prix de 6€/m2. C'est finalement Nîmes Métropole qui a été choisie par le nouveau géant mondial malgré son prix de 24€/m2. Quel atout a su joué la Métropole nîmoise pour obtenir les faveurs d'Orchestra ? Pierre Mestre s'abstient de parler chiffres, tout comme le président de Nîmes Métropole, Yvan Lachaud, et joue la carte citoyenne : "L'entreprise se doit d’irriguer le territoire dont elle est originaire."

Un large éventail d'emplois

Sur cette plateforme nîmoise, Orchestra ne prévoit aucun magasin pour ne pas concurrencer les boutiques existantes. La nouvelle base logistique devrait créer 300 emplois de tous niveaux et toutes qualifications : " Une base logistique comme celle là, on ne pousse pas et ne tire pas des palettes toute la journée. C'est de la logistique intelligente" précise Pierre Mestre. Le groupe prévoit d'embaucher des magasiniers, caristes, préparateurs de commandes, ingénieurs, informaticiens, et cadres (environ10 %)....

Le nouveau siège à Castelnau-le-Lez a vocation à devenir une vitrine de la marque : 8000 m2 de show-room, présentation et formation. Un projet avec le domaine de Verchant est en cours. Arras va poursuivre le développement de son centre logistique pour les produits de puériculture.