Ordinateurs, micro-ondes, nourriture : trois hommes condamnés pour une dizaine de vols près de Gorron l'été dernier

Gorron, France

Ils voulaient "se faire de l'argent facilement". Trois hommes de 20, 24 et 39 ans ont été condamnés ce jeudi après-midi par le tribunal de Laval dans une affaire de cambriolages. En tout, ils ont commis une dizaine de vols par effraction à l'été 2018 à Gorron et aux alentours. Tondeuse, ordinateurs portables, tablettes tactiles, outils, fours à micro-ondes : plusieurs entreprises et des bâtiments publics ont été visés. Ils ont également volé de la nourriture à l'épicerie solidaire.

Le procureur a requis respectivement onze mois, neuf mois et sept mois de prison ferme. Les deux plus jeunes ont finalement été condamnés à un an de prison avec sursis. Le troisième, qui n'était pas présent au procès, écope d'un an de prison dont trois mois fermes.