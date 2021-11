Ordre des avocats de Bayonne : Agnès Hauciarce-Rey élue bâtonnier

Les avocats du barreau de Bayonne étaient appelés à designer leur bâtonnier le mardi 23 novembre. Me Agnes Hauciarce-Rey a été élue à la tète du conseil de l'ordre. Elle prendra ses fonctions le premier janvier 2023 pour un mandat de deux ans.

Maitre Agnes Hauciarce-Rey a été élue ce mardi 23 novembre 2021 par une majorité des avocats du barreau de Bayonne pour devenir le prochain bâtonnier de l'ordre. Le scrutin a mobilisé une forte majorité des électeurs : 227 votants sur les 365 avocats inscrits au barreau. L'avocate prendra ses fonctions le premier janvier 2023 pour un mandat de deux ans.

Elle succèdera à Me Anne-Marie Bonnet qui va rester en poste encore treize mois. Avocate depuis 25 ans, elle est spécialiste du droit pénal, et plaide régulièrement pour les causes animales, lorsque la SPA se constitue partie civile.