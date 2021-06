Poursuites à Montpellier pour violences psychologiques contre le président régional de l'Ordre des médecins

Cela faisait un an que celle qu'on appellera Émilie travaillait pour le Conseil régional d'Occitanie de l'Ordre des médecins. Elle était en poste à Montpellier, quand le 9 mai 2020, en plein confinement, l'assistante est licenciée pour faute grave. Émilie attaque alors sur plusieurs fronts. Quatre mois plus tard, elle saisit les prud'hommes pour licenciement abusif. En avril 2021, elle saisit le Conseil national de l'ordre notamment pour manquement à la déontologie et dans la foulée une procédure pénale est engagée devant le tribunal correctionnel de Montpellier pour violences psychologiques contre le président toulousain du Conseil régional de l'Ordre, le Dr Jean Thévenot.

Une cadre administrative, embauchée il y a plus de 10 ans et aujourd'hui en arrêt maladie, la rejoint sur certaines des accusations. Elle est menacée elle aussi de licenciement pour faute grave. Toutes les procédures sont en cours.

"Surcharge de travail, modifications, mise au placard et on vous répète que vous êtes une moins que rien. C'est ça, la notion de violences psychologiques"- (Me Aoudia)

Qu'est-il reproché concrètement au président Thévenot ? Une surcharge de travail et des sollicitations incessantes, notamment pendant le premier confinement. "On recevait des mails la nuit, avec des reproches, tout le temps, tout le temps" se rappelle Émilie. "C'était très difficile, à 7 heures du matin vous êtes en pleurs parce que vous subissez des ordres et des contre-ordres". L'assistante assure qu'elle faisait son maximum pour que le travail soit bien fait mais finira pour "tomber dans le panneau", ce qui débouchera sur "un licenciement pour faute grave".

Émilie explique comment se manifestaient les violences psychologiques Copier

Le professionnel et le personnel

Quant à savoir ce qui a fait que la situation a dégénéré, Émilie avance une explication : l'accident grave de sa fille de 12 ans en décembre 2019. Avant cela, "je travaillais jusqu'à 20h-21h, j'étais toujours disponible au téléphone jusqu'à n'importe quelle heure". Suite à cet accident, Émilie reprend le travail mais cette fois, en respectant les horaires de son poste, de 8h30 à 16h. Finies les heures supplémentaires, c'est à sa fille convalescente qu'elle consacre son temps.

Tribunal correctionnel saisi

Pour l'avocate des deux plaignantes, on observe les mêmes causes et les mêmes effets. "On a une salariée qu'on valorise dans un premier temps de façon à obtenir d'elle le maximum. Tant qu'elle est dans l'obéissance totale, elle est merveilleuse avec toutes les qualités professionnelles possibles et inimaginables". Dès qu'il y a "fléchissement, épuisement, va s'en suivre une série de dénigrements jusqu'à ce que que la salariée n'en puisse plus". Me Khadija Aoudia conclut : "c'est ça, la notion de violences psychologiques".

Mêmes causes, même effets selon Me Aoudia Copier

Droit dans ses bottes

Le Dr Thévenot, élu en février 2019 pour trois ans, a réagi dans les colonnes de Midi Libre le mois dernier, "je suis droit dans mes bottes (...). Je n'ai exercé de violences sur personne, je n'ai clairement rien à me reprocher". Le président du Conseil régional de l'Ordre a riposté en engageant des poursuites pour dénonciation calomnieuse.

Sollicité par France Bleu Hérault, il s'est refusé à tout commentaire.