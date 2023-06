Orgon : un taureau charge une mère de famille et sa fille de 2 ans qui se promenaient à vélo

Il est 18 heures 30 le mercredi 24 mai lorsque Claire, à vélo avec sa fille de 2 ans et demi, repère au loin un taureau échappé de sa manade. Effrayée, la jeune femme prend la fuite sur la route d'Eygalières à Orgon. Quelques mètres plus loin, elle entend le bruit des sabots : le taureau la prend en chasse.

"Tout le temps de la scène, je me voyais mourir"

L'animal la fait tomber puis la charge à terre alors qu'elle protège sa fille, roulée en boule : ce sont les plus longues minutes de sa vie. "Tout le temps de la scène, je me voyais mourir", témoigne celle qui se sent aujourd'hui comme une miraculée.

Cette infirmière libérale de 30 ans a trois côtes cassées. - Claire Mallet

L'animal est "furax", selon l'Orgonnaise. Le taureau lui donne plusieurs coups de cornes, notamment dans l'artère fémorale à l'entre-jambe. "J'ai eu de la chance", souffle-t-elle. Cette scène a lieu sous l'œil de passants et d'automobilistes. Choqués, ils n'ont pas osés intervenir par peur d'être blessés à leur tour.

Un mois d'ITT

Le calvaire de Claire et de sa petite fille prend fin lorsque la manadier arrive enfin et parvient à maîtriser son taureau. Claire s'en sort avec trois côtés cassées et de nombreux hématomes partout sur le corps. L'infirmière libérale de 30 ans ne peut plus travailler : elle a un mois d'ITT (interruption temporaire de travail).

"Je souffre atrocement" raconte Claire, qui ne peut plus travailler depuis l'attaque. - Claire Mallet

Sa fille, elle, n'a pas été blessée. Elle est traumatisée et ne trouve plus le sommeil. "Avant cela, c'était une petite fille pleine de vie. Aujourd'hui, elle pleure en permanence, fait des cauchemars et se réveille plusieurs fois dans la nuit, en hurlant."

Claire a porté plainte contre le manadier.