Originaire de la Manche, un abbé intégriste jugé pour viols et barbarie dans les Yvelines

Depuis mardi 2 mai et jusqu'à vendredi, un abbé intégriste né il y a 43 ans dans la Manche est jugé devant les assises des Yvelines. Deux victimes présumées le poursuivent pour des faits de viols et de barbarie dont certains se seraient déroulés dans la Manche.

Le procès s'est ouvert mardi à Versailles. Pour que les victimes puissent s'exprimer en toute quiétude, le président de la cour d'assises des Yvelines a prononcé le huis clos. L'abbé de 43 ans est accusé d'avoir violé et torturé trois femmes dont deux seulement se sont portées parties civiles et assistent donc au procès. Les faits remontent aux années 2009 et 2010, principalement dans l'école privée Notre-Dame de la Sablonnière dont l'abbé était le directeur, à Goussonville (Yvelines), mais aussi au domicile des parents de l'accusé, dans la Manche, à Saint-Quentin-sur-le-Homme.

Des agressions dans une grange dans la Manche

L'affaire a éclaté en septembre 2013 lorsqu'une institutrice de l'école de Goussonville saisie le parquet de Versailles. L'enseignante alors âgée de 36 ans fait le récit de deux années de sévices. D'après la victime présumée, l'abbé aurait mis en place une thérapie personnelle, aurait persuadé l'institutrice qu'elle a été victime d'agressions sexuelles dans son enfance et que" seules de nouvelles relations avec lui pouvait lui permettre d'accepter à nouveau les hommes". C'est ainsi que l'abbé aurait emmené sa victime présumée chez ses parents dans la Manche en juin 2010. Un viol aurait eu lieu dans une grange. D'après la seconde victime présumée, également partie civile, l'abbé aurait pratiqué sur elle un véritable lavage de cerveau pour abuser d'elle. Elle aussi aurait été conduite chez les parents de l'accusé pour y être abusée.

Les faits contestés

Le prêtre intégriste né à Avranches, est l'ainé d'une famille de quatre enfants. Durant l'enquête de personnalité, il a décrit son père comme "un homme alcoolique et suicidaire". Après un CAP de sculpture sur bois il avait intégré en Moselle une école de la Fraternité de Saint Pie X, branche intégriste de l'église catholique. Ordonné prêtre en 2002 il avait dirigé depuis une école dans l'Ain avant de prendre les rênes de l'établissement de Goussonville où les faits reprochés se seraient déroulés. L'accusé, lui, conteste les faits de viols et d'actes de barbarie. La cour rendra son verdict vendredi 5 mai.