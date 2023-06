Origine humaine privilégiée dans les nouveaux incendies qui touchent la Manche

L'absence de pluies dans la Manche associée à la présence constante d'un vent soutenu depuis une dizaine de jours a un impact direct sur la sécheresse des sols et de la végétation. Et dans ce contexte, les feux de végétations font de nouveau parler d'eux dans le département.

3500 m2 supplémentaires partis en fumée

Ainsi ce vendredi 9 juin dans la matinée, deux incendies se sont déclarés sur les communes de Blainville-sur-Mer et de Saint-Germain-sur-Ay, partis à 400 mètres de distance. Les pompiers du Service départemental d'incendie et de secours de la Manche se sont déployés sur place et sont parvenus à maîtriser le premier feu à la mi-journée. Les pompiers se sont rendus maîtres du second incendie en milieu d'après-midi. Au total ce sont 35 soldats du feu qui ont été mobilisés, avec 4 camions citernes en provenance des centres de secours de La Haye, Carentan, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Barneville, Coutances, Lessay et Portbail : 3500 m2 de broussailles sont partis en fumée.

Origine humaine

Déjà mercredi, sur la commune de Blainville-sur-Mer, 2000 m2 de végétation avaient disparu, détruits par deux incendies. Dans un communiqué, le préfet de la Manche indique ce vendredi que dans chacun de ces cas, il semble que les départs de feu soient d'origine humaine. Et de rappeler les risques pris par les auteurs de ces départs qui sont passibles de peines allant jusqu'à 10 ans de prison et d'amendes pouvant atteindre 150 000 euros.

Si quelques orages sont attendus en cette fin de semaine, les autorités appellent à la plus grande prudence dans les massifs forestiers comme dans les landes, même si d'après la toute nouvelle Météo des Forêts , le risque d'incendie pour la Manche ce week-end est considéré comme faible.