Orko, un chien recruté comme assistant judiciaire à Orléans et Montargis

Il s'appelle Orko, et c'est le nouvel assistant de la justice à Orléans et Montargis. Particularité : Orko est un chien, un golden retriever âgé de 2 ans, spécialement formé pour accompagner des enfants et des adolescents victimes de maltraitance, et notamment d'abus sexuels. La présence rassurante du chien permet en effet de libérer plus facilement la parole des jeunes victimes lors des auditions.

Une expérience venue du Canada et des USA

Un dispositif encore rare en France (seuls les tribunaux judiciaires de Cahors, de Nevers et de Strasbourg y ont déjà recours), mais très utilisé au Canada et aux Etats-Unis. "Les expériences canadiennes et américaines montrent que le chien, par sa seule présence, permet un apaisement des enfants et qu'ils disent davantage de ce qui leur est arrivé aux enquêteurs, explique Barbara Tisseron, pédiatre et responsable de l’UAJV (Unité d'accueil des jeunes victimes) au CHRO.

C'est là qu'a été affecté Orko depuis quelques semaines, avec des résultats déjà très encourageants. "L'audition était le seul moment où on ne pouvait pas apporter d'aide aux enfants, ajoute Barbara Tisseron. On a des enfants qui arrivent très stressés, et qui retrouvent le sourire à la vue du chien. Ils sont plus sereins, plus en confiance et donc plus à même de se confier et de dépasser leur traumatisme."

Orko est un chien particulièrement calme et affectueux © Radio France - François Guéroult

Orko a bénéficié d'une formation de près de 2 ans, dispensée par l'association Handi'Chiens, d'abord en famille d'accueil puis au centre de Vineuil, dans le Loir-et-Cher, que dirige Francis Perlot. "Il a suivi la formation classique des chiens que nous accueillons, indique-t-il, mais tous les chiens ne sont pas faits pour travailler avec un fauteuil ou après de personnes mal-voyantes. Orko est un chien particulièrement calme, très posé, très affectueux : il est rapidement détendu, même dans un nouvel environnement. Accompagner des enfants, c'est vraiment le travail idéal pour lui."

De l'enquête au procès

Dans la pratique, le recours au chien d'assistance judiciaire doit être autorisé par le magistrat en charge de la procédure. L'autorisation peut être donnée lors de la phase d'enquête et d'instruction, et même lors du procès. "Voir arriver un chien dans un tribunal peut paraître a priori incongru, concède Julien Simon-Delcros, président du tribunal judiciaire d'Orléans. Mais, en fait, le chien n'est pas là pour perturber l'audience : il est là pour interagir entre la victime et le juge, en apportant ce climat apaisé que l'on recherche pour la sérénité des débats. C'est un élément de médiation, en quelque sorte."

Une convention a été signée entre les différents partenaires de cette opération © Radio France - François Guéroult

Une convention en bonne et due forme a été officiellement signée entre le CHRO, les tribunaux judiciaires d'Orléans et de Montargis, les forces de police et de gendarmerie du Loiret, l'association d'aide aux victimes du Loiret, l'association La Voix de l'Enfant et bien sûr Handi'chiens. L'acquisition et la formation d'Orko ont coûté 17 000 €, financées par la fondation A & P Sommer, spécialisée dans la médiation animale. Une partie du coût de l'alimentation du chien est prise en charge par l'association La Voix de l'Enfant.