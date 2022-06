Orléans : 5 militants anti-pass condamnés à un travail d'intérêt général et une privation des droits civiques

Le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu son jugement ce jeudi dans l'affaire des cinq militants anti-pass sanitaire poursuivis pour une tentative de dégradation et des injures sur les forces de l'ordre. Les cinq ont été reconnus coupables et condamnés à la même peine.

Cinq prévenus et une même peine : le tribunal correctionnel d'Orléans a fait simple ce jeudi après midi, à Orléans. Les cinq militants anti-pass sanitaire, qui avaient été jugés le 10 mai dernier, ont été condamnés à 105 heures de travail d'intérêt général à effectuer d'ici 18 mois, l'interdiction de manifester et d'entrer en contact entre eux durant 2 ans, l'interdiction de porter une arme pendant 3 ans et la privation de leurs droits civiques, civils et familiaux.

Ils étaient poursuivis pour avoir tenté de mettre le feu à des palettes en bois, le 12 mars dernier, place de Gaulle, en marge d'une manifestation contre le pass sanitaire. Ils avaient par la suite proféré des injures vis-à-vis des forces de l'ordre venues les interpeller.

On nous prive de nos droits citoyens, c'est très dur

Lors du procès, la procureure avait requis pour deux d'entre eux des peines de 8 mois de prison avec sursis. Le tribunal a donc été un peu plus clément. Pour autant, ce jugement a provoqué une vive réaction des intéressés à l'issue du délibéré notamment sur la privation des droits civiques, civils et familiaux. "On attendait de la bienveillance et de la proportionnalité avec ce jugement et là, on nous prive de nos droits citoyens. C'est très dur" dénonce Sarah Bertran, l'organisatrice des manifestations anti pass à Orléans et elle-même condamnée. "On peut se demander s'il ne s'agit pas d'un jugement politique", ajoute celle qui est actuellement candidate aux élections législatives sur la 2ème circonscription du Loiret, celle d'Orléans-Ouest.

"En plus, on a interdiction de se voir les uns les autres alors que l'un des militants est mon beau-fils. C'est incompréhensible". La privation des droits civiques, civils et familiaux concerne notamment le droit de vote, d'éligibilité et d'élection.

Quatre des cinq militants anti-pass, conseillés par Maitre Paul Denizot, ont d'ores et déjà décidé de faire appel de ce jugement.