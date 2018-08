Orléans, France

"Je fais 50 kilos tout mouillé, les policiers ils n'avaient pas à faire tout ça pour me maîtriser"... Michel visiblement, après deux jours de garde à vue, n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. Pourtant il énumère méthodiquement les maux que lui a valu son attitude, ce samedi 11 août, après un contrôle routier auquel il a voulu échapper : "une cheville cassée, un œil au beurre noir, une côte douloureuse". L'homme vient d'ailleurs à la barre en s'appuyant sur des béquilles.

Ils font usage de leur Taser à deux reprises

Des blessures contractés quand les forces de l'ordre l'ont fait sortir de sa voiture, sur les mails, pour lui passer les menottes. Deux patrouilles de police étaient à sa poursuite. L'homme, qui reconnait être un grand nerveux, s'est transformé en lion, insaisissable selon les policiers. Ils disent avoir dû user deux fois du taser pour le maîtriser, et l'un d'eux affirme avoir été obligé de le frapper au visage, pour éviter d'être mordu. "La morsure c'est la hantise, dans ce métier, c'est la peur du VIH, les six mois de contrôle qui vont suivre" explique Me Pierre Guillaume, qui représente les agents.

Je n'ai pas dit d'insultes, Mme la Présidente, j'ai juste dit bande d'abrutis

Quand aux outrages, aux menaces de mort, pour lesquelles Michel est poursuivi, il les reconnait à peine. "Je n'ai pas dit d'insultes, j'ai juste dit bande d'abrutis". Manifestement, Michel ne voulait pas se faire arrêter, puisqu'avant cette interpellation musclée, il avait tenté par tous les moyens d'échapper aux policiers qui frappaient à sa vitre, faubourg Bannier, pour lui demander ses papiers. Reparti en trombe, il avait fui sur les mails, boulevard Rocheplatte, puis le quai Saint-Laurent, roulant à contresens, parfois sur le terre-plein, avant de s'arrêter. Il faut dire qu'il n'avait plus de permis depuis deux mois, et déjà six condamnations à son actif.